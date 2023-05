Ranking Uefa, Italia ad passo dal terzo posto: Germania nel mirino

Archiviata la tre giorni di coppe europee, come al solito è tempo di dare un occhio al ranking Uefa per Nazioni aggiornato. L’Italia, avendo portato tre squadre in finale nelle tre competizioni, ha fatto incetta di punti avvicinandosi in maniera importante al terzo posto occupato dalla Germania, mentre l’Inghilterra resta saldamente al comando davanti alla Spagna. Verosimilmente, in caso di trionfo di Inter, Roma e Fiorentina il sorpasso ai danni dei teutonici sarebbe certo. Ecco il ranking aggiornato al 19 maggio:

RANKING UEFA

1. Inghilterra 108.998

2. Spagna 92.855

3. Germania 82.481

4. Italia 81.783

5. Francia 61.164

6. Olanda 59.900

7. Portogallo 56.216

8. Belgio 42.200

9. Scozia 36.400

10. Austria 34.000

11. Serbia 32.375

12. Turchia 32.100

13. Svizzera 31.675

14. Ucraina 29.500

15. Rep. Ceca 29.050

15. Norvegia 29.000

17. Danimarca 27.825

18. Croazia 25.400

19. Grecia 25.225

20. Israele 25.000

21. Cipro 24.475

22. Svezia 23.750

23. Russia 21.882

24. Polonia 20.750

25. Ungheria 20.625

26. Romania 20.500

27. Bulgaria 20.000

28. Slovacchia 19.750

29. Azerbaigian 16.625

30. Kazakistan 12.625

31. Slovenia 12.500

32. Moldavia 12.250

33. Kosovo 11.041

34. Liechtenstein 11.000

35. Lettonia 10.625

36. Irlanda 10.375

37. Finlandia 10.250

38. Lituania 10.000

39. Armenia 9.875

40. Bielorussia 9.875

41. Bosnia Erzegovina 9.750

42. Lussemburgo 9.000

43. Far Oer 8.750

44. Irlanda del Nord 8.583

45. Malta 8.250

46. Georgia 8.000

47. Estonia 7.582

48. Islanda 7.250

49. Albania 6.250

50. Galles 6.166

51. Gibilterra 5.791

52. Macedonia del Nord 5.500

53. Andorra 5.165

54. Montenegro 4.750

55. San Marino 1.999