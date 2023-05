Atalanta-Verona, i convocati di Gasperini: stagione finita per Zapata

Sono venti i calciatori convocati dall’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del match casalingo contro l’Hellas Verona. Dopo Brandon Soppy, fermo per una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro, la stagione è finita anzitempo anche per Duvan Zapata. L’attaccante aveva accusato un dolore al polpaccio destro dopo l’allenamento di mercoledì prima di pranzo e si è sottoposto ad esami strumentali: l’ex Napoli ha rimediato una lesione muscolo-tendinea distale del gemello mediale della gamba destra.

I convocati

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Colombo, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Lookman, Hojlund, De Nipoti.