Un’altra tre giorni importante per il calcio italiano. Da oggi sino a giovedì 6 marzo si disputeranno i match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League che delineeranno sempre più il ranking Uefa stagionale che mette in palio, alle prime due nazioni classificate, un posto extra alla prossima Champions League. Andiamo a vedere la situazione e gli scenari in vista dei ventiquattro match in programma.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO DOPO I PLAYOFF

INGHILTERRA 20.892 (6/7)

SPAGNA 19.035 (6/7)

…………………………

ITALIA 18.187 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (2/5)

GERMANIA 16.046 (4/8)

BELGIO 15.250 (2/5)

FRANCIA 14.857 (3/8)

OLANDA 14.750 (4/6)

GRECIA 11.687 (2/4)

REP.CECA 10.350 (1/5)

IL REGOLAMENTO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

Il sistema di punteggio di tutte e tre le competizioni è uguale per le singole partite, ma cambia invece con i bonus dei vari passaggi del turno. Ogni vittoria, in Champions, Europa League e Conference League non fa differenza, vale due punti. Ogni pareggio, invece, vale un punto, e ogni sconfitta vale zero quindi lascia tutto immutato. C’è differenza, invece, per le squadre che passano i turni: in Champions League il bonus è di 1,5 a squadra, in Europa League è di 1,0 e in Conference League è di 0,5. Tutti i punti conquistati poi andranno divisi per il numero iniziale di squadre di ogni Nazione: ad esempio la vittoria della Roma con il Porto ha fruttato 3 punti (2 vittoria e 1 bonus passaggio del turno Europa League) che deve essere diviso per 8 (il numero di squadre italiane che ad inizio stagione hanno giocato in Europa) per un totale quindi di 0,375 punti.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Martedì 4 marzo – Champions League

Ore 18:45 – Aston Villa-Club Brugge

Ore 21:00 – Real Madrid-Atletico Madrid

Ore 21:00 – Borussia Dortmund-Lille

Ore 21:00 – Psv-Arsenal

Mercoledì 5 marzo – Champions League

Ore 18:45 – Feyenoord-Inter

Ore 21:00 – Psg-Liverpool

Ore 21:00 – Benfica-Barcellona

Ore 21:00 – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Giovedì 6 marzo – Europa League

Ore 18:45 – Az Alkmaar-Tottenham

Ore 18:45 – Steaua Bucarest-Lione

Ore 18:45 -Fenerbahce-Rangers

Ore 18:45 – Real Sociedad-Manchester United

Ore 21:00 – Ajax-Francoforte

Ore 21:00 – Bodo Glimt-Olympiakos

Ore 21:00 – Roma-Athletic Bilbao

Ore 21:00 – Viktoria Plzen-Lazio

Giovedì 6 marzo – Conference League

Ore 18:45 – Betis-Guimaraes

Ore 18:45 – Copenaghen-Chelsea

Ore 18:45 – Panathinaikos-Fiorentina

Ore 18:45 – Molde-Legia Varsavia

Ore 21:00 – Banja Luka-Rapid Vienna

Ore 21:00 – Celje-Lugano

Ore 21:00 – Jagiellonia-Cercle Brugge

Ore 21:00 – Pafos-Djugarden

I PUNTI IN PALIO QUESTA SETTIMANA E IL DUELLO SPAGNA-ITALIA

L’Italia, come ormai noto, è rimasta con quattro squadre: l’Inter in Champions League, la Lazio e la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Mentre la Spagna ha ancora ben sei squadre presenti con una che però al 100% verrà eliminata visto che in Champions League c’è il derby di Madrid tra Real e Atletico. Poi il Barcellona che se la vedrà con il Benfica, in Europa League l’Athletic Bilbao affronterà la Roma e la Real Sociedad si troverà di fronte il Manchester United. Infine il Betis, in Conference League, giocherà contro i portoghesi del Vitoria Guimaraes.

In questa settimana d’andata degli ottavi di finale la compagine italiana potrà portare a casa un massimo di otto punti: questo avverrebbe nel caso in cui Inter, Roma, Lazio e Fiorentina vincessero le rispettive partite. E nel ranking arriverebbe un punto pieno (8:8). La Spagna, invece, può aggiudicarsi, potenzialmente, 10 punti: 2 nel derby di Madrid sicuri e poi 2 punti a vittoria per Barcellona, Bilbao, Real Sociedad e Betis. Il tutto andrebbe diviso per sette, le squadre spagnole al via, con il totale che fa 1,428 punti (0,428 in più dell’Italia). Il nostro campionato per poter tornare in corsa ha bisogno quasi della perfezione e, in contemporanea, di diversi scivoloni delle squadre spagnole. La strada è in salita, ma ancora non è finita. Inizia un nuovo capitolo di questa saga appassionante. Con l’Inghilterra che ormai vede il traguardo ed è pronta a festeggiare con grande anticipo.