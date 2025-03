Si scaldano i motori, stanno per accendersi i semafori verdi: la nuova stagione di Formula 1 è ormai vicinissima a prendere il via.

Mancano infatti meno di due settimane al primo weekend della stagione, quello che aprirà uno dei campionati con più aspettativa di sempre. A Melbourne tra il 14 e il 16 marzo prenderà il via il nuovo campionato, con una scuderia che sembra essere un passo avanti alle altre e almeno altri quattro team pronti a lanciare l’assalto al titolo costruttori e al titolo piloti. La McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, campione costruttori in carica, parte avanti a tutti sia per quanto emerso dai primi test stagionali in Bahrain sia per come ha concluso la scorsa stagione. Subito dietro con il fiato sul collo ci sono la Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non hanno nascosto di voler vincere tutto, la Red Bull, con Max Verstappen che vuole riconfermarsi, la giovane Mercedes con Russell ed Antonelli e l’Aston Martin che con l’accoppiata Alonso-Briatore vuole tornare a sognare.

Potrebbe essere davvero una delle stagioni più divertenti di sempre, un mondiale combattutissimo e con lo scenario che potrebbe cambiare gara dopo gara tra sorpassi e colpi di scena. Ci si aspetta una Formula 1 divertente, ma soprattutto i tifosi italiani si aspettano una Ferrari che torna a vincere. L’hype portato dall’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari è clamoroso, la coppia da sogno con Charles Leclerc è pronta ad infuocare i tifosi della Rossa su ogni circuito internazionale. La speranza è che la macchina sia all’altezza delle aspettative e dei suoi piloti, anche se dai primi test in Bahrain sembra essere emerso qualche dubbio.

“Ferrari quarta forza”: che batosta per la Scuderia di Maranello

Nonostante i tempi buoni fatti segnare da Hamilton e da Leclerc nei primi test stagionali, non arrivano notizie super confortanti dagli esperti di Formula 1. Umberto Zapelloni, ospite a Race Anatomy Speciale Test su Sky Sport 24, ha parlato dei primi chilometri percorsi dalla SF-25 rivelando le prime sensazioni.

“La Ferrari è la macchina che è cambiata di più, rispetto all’anno scorso, dal punto di vista filosofico. La nuova sospensione anteriore rappresenta un cambiamento molto importante, ci sta che la squadra abbia più lavoro da fare per trovare il bilanciamento, ma è qualcosa che si può risolvere nelle due settimane che precedono la stagione. Certo, ci sarà bisogno di un super lavoro fino a Melbourne, perché la Ferrari adesso è la quarta forza in pista. Però non è tutto da buttare via. I tempi contano poco, ma forse la McLaren si è dimostrata la vettura migliore”.

Non proprio la migliore delle investiture, ma anche una prospettiva di fiducia. La Ferrari non è ancora al top, ma questo può essere davvero l’anno giusto per arrivarci.