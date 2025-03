Manca sempre meno agli Europei indoor di Apeldoorn. La spedizione azzurra oggi in partenza verso l’Olanda, a tre giorni dal via della rassegna continentale al coperto. Il contingente italiano potrà contare su 37 elementi, di cui 19 uomini e 18 donne. Occhi puntati su Mattia Furlani, bronzo nel salto in lungo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Andy Diaz Hernandez, bronzo nel salto triplo a Parigi, Leonardo Fabbri, oro nel getto del peso agli Europei di Roma 2024, e Lorenzo Simonelli, argento nei 60 ostacoli ai Mondiali indoor di Glasgow. Azzurri che mercoledì faranno visita all’Omnisport di Apeldoorn, velodromo da circa cinquemila posti, per le prove generali in vista dell’esordio di giovedì. Successivamente la riunione di squadra, alla presenza del presidente FIDAL Stefano Mei, con la scelta dei capitani e la cerimonia di giuramento dei nuovi arrivati in Nazionale assoluta. Si partirà giovedì 6 con le gare solamente di mattina. Sessione mattutina e pomeridiana venerdì 7, sabato 8 e domenica 9. Nella scorsa edizione, Istanbul 2023, l’Italia ha conquistato sei medagli (2 ori-4 argenti).

I convocati

Da segnalare la rinuncia di due ottocentisti che erano inizialmente nell’elenco dei convocati: alla luce di condizioni fisiche non ideali, nelle ultime ore hanno scelto di non prendere parte alla trasferta Simone Barontini ed Elena Bellò. Di conseguenza la spedizione italiana diventa di 37 atleti, di cui 19 uomini e 18 donne.

Uomini

60m Stephen AWUAH BAFFOUR Battaglio C.U.S. Torino Atl.

60m Samuele CECCARELLI G.S. Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon

400m Luca SITO G.A. Fiamme Gialle / CUS Pro Patria Milano

800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre

800m Giovanni LAZZARO C.S. Aeronautica Militare / Assindustria Sport

800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro PD / Silca Ultralite Vittorio V.

1500m Federico RIVA G.A. Fiamme Gialle

60hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova

60hs Nicolò GIACALONE ASD Atletica Biotekna

60hs Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito

Alto Manuel LANDO C.S. Aeronautica Militare

Alto Eugenio MELONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Matteo SIOLI Euroatletica 2002

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova

Triplo Simone BIASUTTI G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ G.A. Fiamme Gialle/Lib. Unicusano Livorno

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Nicholas J. PONZIO Athletic Club 96 Alperia

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle

Donne

60m Arianna DE MASI Atl. Libertas Unicusano Livorno

60m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

60m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

400m Alessandra BONORA G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica

400m Alice MANGIONE C.S. Esercito

800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Marta ZENONI Luiss SSD A R.L.

3000m Ludovica CAVALLI Bracco Atletica

3000m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

3000m Micol MAJORI Pro Sesto Atl. Cernusco

60hs Giada CARMASSI C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli

60hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Idea PIERONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova

Asta Virginia SCARDANZAN Atletica Silca Conegliano

Lungo Larissa IAPICHINO G.S. Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon

Pentathlon Sveva GEREVINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Il programma degli Europei

GIOVEDI 6 MARZO

18.20 Alto M Qualificazione LANDO, MELONI, SIOLI

18.35 Triplo F Qualificazione

19.05 Asta F Qualificazione BRUNI, MOLINAROLO, SCARDANZAN

19.10 1500 F Batterie ZENONI

19.55 1500 M Batterie RIVA

20.30 Lungo M Qualificazione FURLANI

20.48 60hs F Batterie CARMASSI, DI LAZZARO

21.20 60hs M Batterie FOFANA, GIACALONE, SIMONELLI

21.52 4×400 X Finale

VENERDÌ 7 MARZO

9.30 60hs M Eptathlon

10.05 Lungo M Eptathlon

10.15 800 F Batterie COIRO

11.00 Alto F Qualificazione PIERONI

11.05 800 M Batterie LAZZARO, TECUCEANU

11.42 Lungo F Qualificazione IAPICHINO

11.55 400 F Batterie BONORA, MANGIONE

12.45 400 M Batterie SITO

12.58 Peso M Eptathlon

13.40 Triplo M Qualificazione BIASUTTI, DALLAVALLE, DIAZ

13.45 60hs F Semifinali ev. Carmassi, Di Lazzaro

14.05 60hs M Semifinali ev. Fofana, Giacalone, Simonelli

18.50 Triplo F Finale

19.00 Alto M Eptathlon

19.05 Asta M Qualificazione

19.58 400 F Semifinali ev. Bonora, Mangione

20.19 400 M Semifinali ev. Sito

20.34 Lungo M Finale ev. Furlani

21.00 1500 F Finale ev. Zenoni

21.15 1500 M Finale ev. Riva

21.43 60hs F Finale ev. Carmassi, Di Lazzaro

21.53 60hs M Finale ev. Fofana, Giacalone, Simonelli

SABATO 8 MARZO

10.00 60hs M Eptathlon

10.20 3000 F Batterie CAVALLI, DEL BUONO, MAJORI

10.50 Peso F Qualificazione

11.00 Asta M Eptathlon

12.00 60 M Batterie AWUAH BAFFOUR, CECCARELLI

12.45 3000 M Batterie

18.40 Triplo M Finale ev. Biasutti, Dallavalle, Diaz

19.10 60 M Semifinali ev. Awuah Baffour, Ceccarelli

19.35 Asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo, Scardanzan

19.53 800 F Semifinali ev. Coiro

20.09 Alto M Finale ev. Lando, Meloni, Sioli

20.13 800 M Semifinali ev. Lazzaro, Tecuceanu

20.29 Lungo F Finale ev. Iapichino

20.45 1000 M Eptathlon

21.10 400 M Finale ev. Sito

21.40 60 M Finale ev. Awuah Baffour, Ceccarelli

21.50 400 F Finale ev. Bonora, Mangione

DOMENICA 9 MARZO

9.00 60hs F Pentathlon GEREVINI

9.50 Alto F Pentathlon GEREVINI

10.05 Peso M Qualificazione FABBRI, PONZIO, WEIR

12.00 60 F Batterie DE MASI, DOSSO, HOOPER

12.21 Peso F Pentathlon GEREVINI

15.10 Lungo F Pentathlon GEREVINI

16.05 60 F Semifinali ev. De Masi, Dosso, Hooper

16.28 Peso M Finale ev. Fabbri, Ponzio, Weir

16.33 800 F Finale ev. Coiro

16.42 Asta M Finale

16.50 3000 M Finale

17.05 Alto F Finale ev. Pieroni

17.27 800 M Finale ev. Lazzaro, Tecuceanu

17.36 3000 F Finale ev. Cavalli, Del Buono, Majori

17.52 Peso F Finale

18.03 800 F Pentathlon GEREVINI

18.24 4×400 M Finale

18.37 60 F Finale ev. De Masi, Dosso, Hooper

18.50 4×400 F Finale