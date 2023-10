Psv-Siviglia, Ramos sulla direzione di Orsato: “Perché non usiamo gli strumenti?”

All’indomani del pareggio per 2-2 del Siviglia sul campo del Psv Eindhoven, Sergio Ramos ha affidato a Twitter il suo commento sulla gara: “Un pareggio dolceamaro: un punto prezioso fuori casa, ma due che ci sono sfuggiti per piccoli dettagli. È tempo di continuare a lavorare e migliorare“. Infine una piccola polemica contro l’arbitraggio di Orsato (con Irrati al Var): “A cosa servono gli strumenti se non vengono utilizzati?“. Il riferimento è al fallo che ha portato al rigore concesso agli olandesi al minuto 86′, commesso dallo stesso ex Real Madrid, che è sembrato dubbio. Lo stesso Sergio Ramos ha mostrato sulle sue Instagram Stories la lente d’ingrandimento sul contatto che ha portato al penalty. “Mi ha detto che era molto chiaro”, rivela Ramos su Orsato.

Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.

Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan? A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/ky4K7HTxe8 — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023