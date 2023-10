Golf, DP World Tour: si riparte dalla Scozia con il Dunhill Links Championship. Al via Paratore e Migliozzi

Sarà la Scozia la location del prossimo appuntamento del DP World Tour, che dopo lo spettacolo della Ryder Cup riparte con il Dunhill Links Championship. Tra i protagonisti spiccano gli inglesi Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick, lo scozzese Robert MacIntyre, protagonisti del trionfo europeo a Roma. Occhi puntati anche sugli italiani Guido Migliozzi e Renato Paratore.

I golfisti non saranno però le uniche star del torneo scozzese dato che si gioca con formula pro-am a coppie, ergo composte da un professionista e un dilettante. Ai nastri di partenza ci saranno dunque celebrità del calibro di Ruud Gullit, Gareth Bale, Catherine Zeta-Jones, Bill Murray e Andy Garcia. Si gioca su tre percorsi diversi, vale a dire lo storico Old Course di St.Andrews, il Carnoustie Golf Links e il Kingsbarns Golf Links. Menzione speciale infine per l’inglese David Howell, che in Scozia celebrerà la 722^ presenza, diventando il nuovo primatista per apparizioni sul circuito, superando lo spagnolo Miguel Angel Jimenez, fermo a 721.