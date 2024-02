Psg-Real Sociedad, Luis Enrique: “Complimenti a loro, meritavano di segnare”

Un primo tempo complicato, un secondo in discesa. Il Psg batte la Real Sociedad 2-0 grazie alle reti di Mbappè e Barcola, ma nella prima frazione di gioco era andata seriamente in difficoltà contro la pressione dei baschi. “Congratulazioni alla Real, che grande squadra, che modo di giocare – ha detto Luis Enrique nel post gara -. Ci hanno pressato, hanno vinto i duelli. Meritavano di segnare”. “Nella ripresa siamo migliorati, la loro pressione non era più buona, siamo riusciti a pressare meglio e i nostri giocatori davanti sono molto bravi”, ha aggiunto il tecnico. Sul ritorno taglia corto: “Che sofferenza, non voglio nemmeno pensare alla gara di San Sebastián tra 15 giorni”.