Psg-Real Sociedad, Alguacil: “Dopo il gol siamo usciti dal gioco”

“Nel secondo tempo, penso che avremmo potuto pagare un prezzo ancora più alto. Quindi sono contento di aver subito solo due gol. Perché penso che se in casa riusciremo a giocare come abbiamo fatto oggi nel primo tempo, allora avremo le nostre opportunità. Saremo in grado di tenere testa, competere e rendere la vita davvero difficile per il Paris”. Lo ha detto a Movistar il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Paris Saint Germain nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Se sono orgoglioso? Sì, finché non abbiamo subito quel gol. Fino a quel momento avevamo fatto una grande partita. Poi siamo usciti dal gioco e questo non può succedere. Una squadra che lotta per raggiungere i quarti non può uscire dal gioco per aver subito un gol. Fino a quel momento ero felice e orgoglioso, da quel momento in poi non più“. E su Mbappè: “Ci sono tanti giocatori, non solo lui. Luis Enrique ha tanti giocatori di grande qualità e molta potenza”, ha concluso.