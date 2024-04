Psg, Luis Enrique: “Superare il turno contro il Barcellona difficile per me”

Luis Enrique, allenatore Paris Saint-Germain ha rilasciato in zona mista le sue impressioni a caldo dopo aver passato il turno battendo il Barcellona nei quarti di finale di Champions League: “Giocare contro il Barcellona è stato molto difficile. In termini sentimentali ed emotivi per me. E in termini calcistici mi piacerebbe non dover affrontarla troppe volte. Sono molto contento di aver superato il turno però.”

Il tecnico dei parigini poi continua: “Siamo stati bravissimi nel pressare, Barcola, Kylian e Ousmane sono stati spettacolari e ci hanno permesso di giocare dove volevamo. Ho analizzato a fondo la gara d’andata ed ero ancora più convinto che non ce l’avessimo fatta”. meritavamo di perdere, dopo la sconfitta di oggi, i giocatori hanno mantenuto la fiducia e hanno continuato a fare le cose giuste”.

Su Mbappé e il resto della squadra invece: “Vai a guardare indietro al pressing della mia squadra, vai a guardare indietro al pressing che ha prodotto Kylian. Era il leader della squadra in questo, mi tolgo il cappello! Lui (Mbappé) è stato un leader dall’inizio alla fine, e quando una squadra sente che un giocatore importante come lui è pronto a portare tutti con sé, si approfitta. Vorrei parlare anche di Vitinha: lotta, ha qualità nel pallone finale. Anche Dembélé è stato bravissimo, anche se per lui è stato difficile giocare anche qui”.