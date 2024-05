Psg eliminato, Al-Khelaifi: “Pensavamo di avere il diritto di andare in finale. Calcio ingiusto”

“Siamo molto delusi, tristi per il risultato. Penso che meritassimo di meglio”. Lo ha detto il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, a Canal+ dopo la dolorosa eliminazione dei parigini in semifinale di Champions League per mano del Borussia Dortmund. “In totale abbiamo tirato quattro volte sui pali questa sera e due volte la scorsa settimana, la palla non voleva entrare e così è difficile. Volevamo vincere, ma congratulazioni al Dortmund. Pensavamo davvero di avere il diritto di andare in finale, eravamo migliori come squadra. Siamo delusi anche per i nostri tifosi, sarebbe stata una finale magnifica quella di Londra. Ma sono orgoglioso della mia squadra, la più giovane d’Europa. Sono tre volte che abbiamo raggiunto le semifinali in cinque anni, ovviamente non è questo l’obiettivo, ma questo è il calcio. A volte non è giusto”, riporta l’Italpress.