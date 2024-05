Psg-Borussia Dortmund 0-1, Luis Enrique: “Avremmo meritato di vincere. Il calcio è curioso”

“A essere onesti, penso che avremmo meritato di vincere la partita. Abbiamo prodotto 31 tiri, colpendo i legni quattro volte. Nelle due partite, abbiamo colpito i legni sette volte, ma non segnare nemmeno un gol a volte è così ingiusto… Congratulazioni al Borussia Dortmund, è una grande squadra e spero che possa vincere la finale”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Luis Enrique, dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Borussia Dortmund: “Prima di ogni altra cosa, il sentimento prevalente è la tristezza. Non posso dire altro. Non eravamo inferiori nel doppio confronto. Il calcio è un gioco curioso, a volte ingiusto. Non siamo riusciti a segnare nonostante avessimo fatto 31 tiri in porta. Ma le partite si vincono segnando gol, non colpendo i legni – ha spiegato così come riportato dal sito dell’Uefa – Sono felice di quello che ho visto dalla mia squadra. Un vero spirito. Una squadra che ha dato tutto. I tifosi erano incredibili. Spero che questa unità di intenti andrà avanti. I giocatori hanno sudato la maglia. Ribadisco che dobbiamo fare i complimenti alla squadra che si è qualificata per la finale”.