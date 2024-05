Juve Stabia-Mantova in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa Serie C 2023/2024

Juve Stabia-Mantova sarà visibile in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Supercoppa di Serie C 2024. Secondo dei tre atti di questo minitorneo che assegna il trofeo alla migliore delle vincitrici dei gironi A, B e C, nonché neopromosse in Serie B: prima di lasciare la Lega Pro ci sono gli ultimissimi impegni e fa il proprio debutto nella competizione la formazione campana, che sfiderà i lombardi usciti sconfitti all’esordio contro il Cesena, che riposa, e lo farà al Romeo Menti di Castellammare. Si parte alle ore 17.30 (da confermare) di domenica 12 maggio. Diretta tv sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e anche su NOW.