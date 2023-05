Probabili formazioni Lecce-Bologna, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita andrà in scena nel weekend del 4 giugno e sarà trasmessa in diretta su Dazn. La compagine giallorossa è ancora in lotta per la salvezza ed ha bisogno di portare a casa i tre punti per mantenere la categoria anche nella prossima stagione. Gli emiliani, dal loro canto, sono reduci da un campionato straordinario e vogliono mettere la ciliegini sulla torta. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni e Thiago Motta.

LECCE – Partita fondamentale per i giallorossi, che dovrebbero affidarsi al tridente offensivo formato da Strefezza, Colombo e Di Francesco, favorito su Banda. A centrocampo conferma per Blin, Gonzalez ed Oudin, out l’infortunato Hjulmand.

BOLOGNA – Thiago Motta ritrova Orsolini che torna dalla squalifica e sarà presenze nel terzetto alle spalle di Arnautovic insieme ad Aebischer e Ferguson. Per il resto il tecnico italo-brasiliano dovrebbe confermare la formazione tipo.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Gonzalez, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Ballottaggi: Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Hjulmand.

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Arnautovic

Ballottaggi: Arnautovic 55% – Zirkzee 45%

Indisponibili: Soriano, Soumaoro, Kyriakopoulos.

Squalificati: –