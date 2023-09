Probabili formazioni Real Sociedad-Inter: prima giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter, match della prima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Alle 21 di mercoledì 20 settembre i nerazzurri esordiscono in un girone alla portata, ma con l’obiettivo di vincere subito in terra basca per mettere le cose in chiaro. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Alguacil e Inzaghi, per questo scontro tanto atteso.

QUI INTER – Pavard ancora in panchina, c’è Darmian. In mezzo al campo ballottaggio aperto tra Mkhitaryan e Frattesi, armeno favorito.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter