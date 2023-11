Probabili formazioni Lazio-Feyenoord, quarta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. I biancocelesti, dopo la disfatta dell’andata in terra olandese, devono vincere per sistemare le cose in chiave qualificazione agli ottavi. Sarri dunque schiererà i migliori a disposizione per cercare di portare a casa i tre punti. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 7 novembre, chi vincerà? Di seguito ecco le scelte dei due tecnici.

QUI LAZIO – Uno il dubbio di Sarri: Vecino, Guendouzi o Kamada a centrocampo? Favorito il primo. Davanti torna Immobile e non Castellanos.

QUI FEYENOORD – Slot propone il solito 4-3-3, in avanti lo spauracchio Gimenez, Hartman sulla corsia mancina con Zerrouki a rinforzare il centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-FEYENOORD

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Vecino 55% – Guendouzi 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Casale.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Q. Timber; Stengs, Giménez, Paixão.