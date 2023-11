Milan-Psg, Luis Enrique: “Abbiamo le idee chiare, importante dimenticare la gara d’andata”

Luis Enrique, tecnico del Psg, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan: “Abbiamo preparato bene la partita e abbiamo le idee molto chiare su cosa fare. E’ importante dimenticare la gara d’andata. Sono sempre soddisfatto dell’atteggiamento della mia squadra. Ci sono alcune cose che si possono migliorare, ma ciò che conta davvero è lottare in campo“.

“I bilanci si fanno a fine stagione, ma per ora mi ritengo contento dell’atteggiamento dei ragazzi e del gioco che proviamo a fare. Tutti i giocatori stanno migliorando e spero che continuino a farlo fino a fine stagione – ha proseguito l’allenatore dei parigini, che poi si è soffermato sull’accoglienza riservata al grande ex, Gigio Donnarumma – Nel calcio è normale che accada. Tanti giocatori ci sono già passati, perciò ci abbiamo scherzato su. Lui è già tornato qui con la Nazionale, sono sicuro che non ci saranno problemi“.