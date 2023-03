Porto-Inter: polemiche per un tweet dei portoghesi alla vigilia del match di Champions League

Non è passato inosservato il tweet del Porto, che alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter ha postato sui social un’immagine destinata a far discutere. Nella foto è infatti immortalato, insieme a cinque giocatori del club lusitano, un pizzaiolo con i baffi, che indossa i colori nerazzurri, guida una vespa e regge un mano una pizza a mo’ di stemma dell’Inter. Per molti utenti si tratta di un’immagine stereotipata dell’Italia non particolarmente gradevole. Persino alcuni tifosi del Porto sono insorti nei commenti, esprimendo le loro perplessità in merito alla foto.