Psg, The Athletic: Neymar vuole finire la carriera a Parigi

Nonostante le sirene di mercato nella sessione estiva e la disponibilità del Psg a cederlo, il futuro di Neymar sembra essere a Parigi. A riportarlo è The Athletic, che spiega come il brasiliano sia intenzionato a chiudere la sua carriera al Parco dei Principi. D’altronde ha un contratto con il club francese fino al 2027 e percepisce un salario che non molti club possono permettersi. A fare la differenza, però, è proprio la volontà di O’Ney, che non sembra avere il desiderio di trasferirsi altrove negli anni a venire ma di disputare gli ulimi anni da professionista proprio in Francia.