Inter, Bergomi: “I problemi della società incidono sulla costruzione della squadra”

L‘Inter ha perso 8 partite in questo campionato. Mai così tante sconfitte dall’Inter di Stramaccioni. Nonostante il secondo posto in classifica, i nerazzurri hanno solo 3 punti di margine sul quinto posto, e quindi l’esclusione dalla Champions League nella prossima stagione. Beppe Bergomi ha provato a spiegare le difficoltà della squadra, mettendo la lente di ingrandimento sui problemi della società:”I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni fa vincono lo scudetto e normalmente tu inserisci 1-2 tasselli per confermarti e migliorare in Champions. Invece sono più sessioni di mercato che l’Inter deve sempre fare segno +. Io non so che problemi abbia la società ma questo incide quando devi fare squadra”.