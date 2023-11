Pagelle Napoli-Union Berlino 1-1, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Napoli-Union Berlino 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Gli azzurri la sbloccano nel primo tempo col gollonzo di Politano, nella ripresa però disattenzione e gol del pareggio targato Fofana. 7 punti in classifica ora per i partenopei, tedeschi che evitano la tredicesima sconfitta di fila. Di seguito ecco le pagelle.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Natan 6, Mario Rui 6.5 (32′ st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 6 (32′ st Simeone sv), Zielinski 6.5 (45′ +1′ st Cajuste sv); Politano 7 (42′ st Lindstrom sv), Raspadori 5, Kvaratskhelia 5.5. In panchina: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Gaetano, Elmas. Allenatore: Garcia 6

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow 6.5; Jaeckel 5.5, Bonucci 6, Leite 5.5; Juranovic 6.5 (19′ st Trimmel 6), Haberer 6 (34′ st Aaronson sv), Khedira 6 (25′ st Tousart 6), Laidouni 6.5 (26′ st Kral 6), Roussillon 6.5 (35′ st Gosens sv); Becker 6.5, Fofana 7. In panchina: Volland, Bahrens, Knoche, Schwolow, Dehl, Stein. Allenatore: Fischer 6.5

ARBITRO: Makkelie (Paesi Bassi) 6

RETI: 39′ pt Politano, 7′ st Fofana.

NOTE: Cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Bonucci, Jaeckel, Simeone, Tousart. Angoli 18-4. Recupero 5′ +2′ pt, 7′ +1′ st.