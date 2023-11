Pagelle Palermo-Brescia 1-0, voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Palermo-Brescia, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Primo tempo molto equilibrato ma a passare in vantaggio sono i rosanero. Valente dalla destra serve il pallone morbido al centro, dove arriva il colpo di testa vincente di Coulibaly, 1-0. Nel secondo tempo cresce il Brescia e sul finale vede sfumare una grande occasione. Al 90+5′ Moncini para la conclusione del compagno. Bianchi si gira benissimo in area ma il suo destro viene murato dalla schiena del compagno di reparto.

LE PAGELLE E I VOTI DI PALERMO-BRESCIA 1-0

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 4.5, Lucioni 5.5, Ceccaroni 6 (22′ Marconi 6), Lund 6; Stulac 6.5, Gomes 6, Coulibaly 7 (70′ Henderson 6.5); Valente 7 (70′ Buttaro 6), Brunori 5.5 (64′ Soleri 6.5), Mancuso 5.5 (64′ Di Mariano 5.5)

Allenatore: Corini 6.5

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini 6; Papetti 5.5 (79′ Olzer SV), Cistana 5, Mangraviti 6; Dickmann 5, Fogliata 6 (69′ Besaggio), Van de Looi 5.5, Bertagnoli 6 (69′ Bjarnason 5.5), Huard 5.5 (69′ Fares 6); Borrelli 6.5, Moncini 6

Allenatore: Gastaldello 5.5

ARBITRO: Camplone di Pescara: 6

RETI: 28′ Coulibaly

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso, temperatura di 18°

AMMONITI: 1′ Dickmann, 17′ Cistana, 46′ Mateju, 55′ Fogliata, 73′ Soleri, 79′ Van De Looi, 88′ Lund

ESPULSI: 84′ Corini [All.]

ANGOLI: 2|4

RECUPERO: 3′, 6′