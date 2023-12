Pagelle Napoli-Braga 2-0, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Napoli-Braga 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Tutto facile per gli azzurri nel primo tempo: Saatci con un autogol incredibile la sblocca, pronto il raddoppio con Osimhen e nel secondo tempo la squadra di Mazzarri non affonda ma non rischia nulla, portandola a casa. Di seguito ecco le pagelle.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6.6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5 (27’st Ostigard), Natan 7; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (24’st Gaetano 6), Zielinski 6 (16’st Cajuste 6); Politano 7 (15’st Elmas), Osimhen 7 (24’st Raspadori 6), Kvaratskhelia 5.5. In panchina: Contini, Gollini, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Zanoli. Allenatore: Mazzarri 6.5.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus 6.5; Gomez 5.5 (36’st Mendes sv), Fonte 5, Saatci 5, Borja 5; Moutinho 5.5 (36’st A. Horta sv), Zalazar 5 (23’st Al Musrati 6); R. Horta 5.5 (43’st Lopes sv), Pizzi 5.5 (1’st Ruiz 6), Bruma 5; Banza 5.5. In panchina: Sa, Hornicek, Fernandes, Oliveira, Carvalho, Marin, Castro. Allenatore: Jorge 5.

ARBITRO: Vincic (Slo) 6.

RETI: 9’pt Saatci (aut.), 33’pt Osimhen.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Banza, Mendes. Angoli 6-5 per il Braga. Recupero: 1′; 4′.