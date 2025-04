Conegliano corsara al PalaIgor. Le Pantere non tremano in gara-4 e battono in quattro set (28-26 23-25 25-20 25-16) Novara e si guadagnano la settima finale Scudetto consecutiva. Igo ko nonostante i 34 punti di Tolok, ma le ragazze di Daniele Santarelli rispondono con una grande prova corale grazie ai 20 di Haak, 17 di Zhu, 16 di Gabi e soprattutto i 14 di Sarah Fahr (91% in attacco e due muri), premiata come miglior giocatrice. Serie equilibratissima con Conegliano che ha rimediato in gara-2 la prima sconfitta stagionale dopo 50 vittorie consecutive. Dal ko di due incontri fa, l’Imoco è tornata ad essere la solita schiacciasassi. In finale ci sarà la sfida che tutti attendevano. Dall’altra parte della rete ecco la Vero Volley Milano di Paola Egonu, che ha dominato il confronto con Scandicci (3-0) in semifinale.

Dove seguire la finale Scudetto

Le partite delle semifinali saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcuni match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati

Novara si consola con la Cev Cup

Reta enorme la stagione di Novara, impreziosita dalla Cev Cup e da una serie con Conegliano lottata fino alla fine. Le ragazze di Lorenzo Bernardi hanno confermato il successo della finale di andata (3-1) e hanno battuto anche nel ritorno l’Alba Blaj conquistando la prima Cev della sua storia. 30-28 25-17 28-26 il punteggio in favore delle piemontesi, che chiudono i conti per la coppa già nel secondo set e mettono la ciliegina sulla torta vincendo il terzo set con le seconde linee in campo. È la 17ª volta che l’Italia porta una sua squadra a sollevare la Cev Cup ed è la terza edizione nelle ultime quattro con il tricolore in festa (Milano 2021/22, Modena 2022/23, Novara 2024/25). Trofeo numero 54 in carriera per Bernardi che, dopo cinque Cev vinte da giocatore, si prende anche la prima da allenatore.