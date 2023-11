Noel Gallagher a San Siro: “Io tifoso del Milan? Diciamo di sì”

“Io tifoso rossonero? Sì, diciamo di sì. Il Milan deve vincere stasera, il PSG ha dei grandi giocatori ma anche i rossoneri hanno una bella squadra. Chi mi piacerebbe vedere al City? C’è l’inglese Tomori, ma sono tutti incredibili”. Lo ha detto a Sky lo storico leader degli Oasis, Noel Gallagher a San Siro in occasione della partita di Champions League tra Milan e Psg. Il cantautore ha precisato che “è la mia prima volta in assoluto a San Siro, c’è un’atmosfera incredibile”. E su Mbappé: “Lui al City? Magari, ma se non sbaglio andrà al Real Madrid”.