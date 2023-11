Atp Sofia 2023, programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 novembre con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Sofia 2023 per la giornata di mercoledì 8 novembre. Si parte alle 11:00 con la sfida tra Albert Ramos Vinolas e Adrian Mannarino, seguita da Fabian Marozsan-Roberto Bautista Agut. Non prima delle 17:00 spazio a Lorenzo Musetti che dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra Jack Draper e Maximilian Marterer. A seguire Pavel Kotov contro Sebastian Baez. Ecco le partite in programma sul cemento bulgaro.

Programma mercoledì 8 novembre

Center Court

Non prima delle 11:00, Albert Ramos-Vinolas – (2) Adrian Mannarino

A seguire, Fabian Marozsan – Roberto Bautista Agut

Non prima delle 17:00, Lorenzo Musetti – Jack Draper/Maximilian Marterer

A seguire, Pavel Kotov – (4) Sebastian Baez

Court 1

Dalle 09:00, King/Stalder – Cabral/Patten

A seguire, (7) Sebastian Ofner – Christopher O’Connell

A seguire, (3) Jan-Lennard Struff – (Q) Billy Harris