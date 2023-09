Newcastle, Tonali: “Giornata che ricorderò per sempre”

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Milan e Newcastle. “Mi aspettavo una bella accoglienza, anche se dal vivo è sempre diverso da quello che ognuno si immagina. Mi sono goduto l’attesa minuto per minuto, è una giornata che ricorderò per sempre“. L’ex giocatore rossonero ha poi proseguito: “Questo è il girone più complicato della Champions, il nostro primo obiettivo era quella di non subire gol e ci siamo riusciti. Siamo rimasti compatti e uniti. Nel finale abbiamo avuto anche una grande occasione, ho visto un grande Milan”.