Milan-Newcastle, Giroud: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare”

“Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. L’efficacia è molto importante a questo livello. Abbiamo dato tutto ma è mancata la finalizzazione”. Così Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Milan e Newcastle. “Volevamo vincere per i nostri tifosi dopo il derby. È mancata anche un po’ di fortuna – aggiunge l’attaccante francese -. Per cancellare ciò che è successo contro l’Inter, dobbiamo pensare sempre alla prossima partita. Il calcio è così. A volte è meglio dimenticare, ma sempre con la voglia di imparare. Stasera è mancato solo il gol”.