Napoli, scontri tra forze dell’ordine e ultras Union Berlino: 11 arresti

Maurizio Agricola, questore di Napoli, ha fatto chiarezza sugli scontri nella giornata di martedì 7 novembre tra gli ultras dell’Union Berlino e le forze dell’ordine: “I reparti hanno scortato circa 250 ultras presso gli alberghi limitrofi. Poi sono usciti incappucciati con una felpa, probabilmente per cercare lo scontro con i napoletani, quindi li abbiamo fronteggiati e respinti a Piazza Nicola Amore. Si sono poi sparpagliati per le vie laterali quando li abbiamo riagganciati a Piazza Dante, dove c’è stato uno scontro abbastanza violento con cariche e lacrimogeni. La Digos ha fermato 11 berlinesi: 10 sono stati arrestati per devastazione e saccheggio mentre uno per lezioni e resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto è stata avviata la procedura d’urgenza per Daspo internazionale“.

Il questore ha poi aggiunto: “Dopo altri tafferugli abbiamo respinto gli ultras nei rispettivi alberghi. Nel frattempo gli ultras napoletani si erano radunati alla ricerca dei tedeschi, ma siamo riusciti ad intercettarli e non ci sono stati scontri tra le due tifoserie. Abbiamo un presidio forte a piazza Garibaldi per controllare la tifoseria tedesca e in centro, oltre a tutto il servizio strutturato allo stadio, nella stazione e all’aeroporto per altri che potrebbero arrivare. Chiudere il settore ospiti del Maradona? Assolutamente no“.