Milan, come sta Pulisic? Le sue condizioni e le parole di Pioli nel post partita

C’è apprensione per le condizioni di Christian Pulisic. L’esterno offensivo del Milan, nel finale del match contro il Psg, si è accasciato a terra ed ha chiesto immediatamente il cambio. Lo statunitense era al rientro dopo un infortunio muscolare avvertito a Napoli e proprio nel finale del match contro il Psg ha sentito di nuovo tirare nello stesso identico punto. “Sembra un crampo, però nello stesso punto dove ha avuto l’infortunio la scorsa volta. Dovremo valutarlo”, ha detto Stefano Pioli nella conferenza post partita. Nella giornata di oggi se ne saprà di più, ma Pulisic rischia sicuramente di saltare la trasferta di Lecce di sabato prossimo. La speranza di tutti i tifosi rossoneri è che non sia niente di che e che possa esserci al rientro dalla sosta per le fondamentali partite con Fiorentina e Borussia Dortmund.