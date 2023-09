Celtic-Lazio in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

La Lazio fa visita al Celtic nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Dopo il miracoloso pareggio casalingo contro l’Atletico Madrid, i biancocelesti vanno a caccia della prima vittoria. La speranza è quella di ottenerla in Scozia contro l’avversaria sulla carta più abbordabile del girone. Il club di Glasgow ha infatti perso 2-0 alla prima contro il Feyenoord e non appare affatto imbattibile. La squadra di Sarri non dovrà tuttavia prendere sottogamba l’impegno. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 4 ottobre. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

TV E STREAMING – Celtic-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sul canale 252 di Sky Sport. La partita sarà visibile in diretta streaming tramite Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity, mentre Sportface vi racconterà il match in tempo reale con video, highlights, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.