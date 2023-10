Napoli-Real Madrid, gol fantastico di Bellingham: ribaltone blancos (VIDEO)

di Giorgio Billone 86

Il video del gol fantastico di Jude Bellingham in Napoli-Real Madrid. Serpentina strabiliante dell’attaccante inglese, che come sempre sta facendo la differenza e la fa anche in casa degli azzurri al Maradona. Si completa così la rimonta delle merengues ed è 1-2 per la squadra di Ancelotti su quella di Garcia, ecco di seguito il video della strepitosa marcatura.