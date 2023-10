Eurocup 2023/2024: Trento perde all’esordio, vince Ulm 80-70

Trento perde all’esordio in Eurocup 2023/2024. La squadra di Galbiati, dopo il successo nella prima di campionato contro la neopromossa Cremona, cade in casa di Ulm 80-70. Gli ospiti tirano meglio sia da due punti che dall’arco, ma pagano un numero esorbitante di palle perse. Sono 24 quelle di Alviti, 15 punti e miglior realizzatore dei suoi, e compagni, troppe a confronto con le 14 della compagine tedesca. Top scorer dell’incontro Mathias con 18 punti. Grande prova di Williams con una super doppia doppia da 13 punti e 16 rimbalzi. Non bastano a Trento i 14 punti con 7 rimbalzi di Grazulis e gli 11 con 4 rimbalzi e 5 assist di Baldwin. I ragazzi di Galbiati proveranno a rifarsi il 10 ottobre alle 20, nell’esordio in casa in Eurocup contro Bourg. Ulm invece giocherà in trasferta contro Gran Canaria.