Napoli, prove di solidità in Portogallo: Rudi Garcia al primo bivio col Braga

Due indizi non fanno una prova. A maggior ragione se, come contro il Genoa, la squadra ha saputo reagire e trovare un punto. Ma la sconfitta con la Lazio e il passo falso del Ferraris impongono una svolta immediata in casa Napoli per cancellare il sospetto della crisi. L’occasione la offre la Champions League, il pensiero che potrebbe aver canalizzato la concentrazione della rosa partenopea prima dell’impegno con i rossoblù. “Abbiamo visto il Psg perdere, il Bayern pareggiare: prima della Champions è difficile essere concentrati al 100%”, ha detto Rudi Garcia. Parole che non sono piaciute ai tifosi, anche se è presto per parlare di contestazione. Garcia non rischia, ma De Laurentiis vuole risposte immediata a partire dalla prossima sfida contro il Braga in Portogallo. Politano torna dal 1′ in attacco, con Raspadori che dovrebbe partire dalla panchina. Intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, reduce dalla reazione stizzita dopo il cambio nel finale a Genova. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera pronti in difesa, mentre Anguissa, Lobotka e Zieliński agiranno a centrocampo.

Di fronte un Braga con individualità interessanti, ma che sta faticando in questo avvio di campionato. Dieci i gol subiti dai portoghesi in cinque partite, con soli sette punti. Nell’ultimo turno il Braga ha perso 3-1 contro il Farense che ha calciato 17 volte verso la porta, con un xG di 3.45. La difesa non gira e Josè Fonte, a 39 anni, può far poco per sistemare le cose. Dalla mediana in su i nomi importanti non mancano. A centrocampo Al Musrati è uno dei pezzi pregiati, mentre Ricardo Horta è tornato nel giro della nazionale portoghese. La società è riuscita anche a trattenere Abel Ruiz, altro talento sotto osservazione di diversi club stranieri durante il mercato. L’attaccante dell’under 21 spagnola vicecampione d’Europa non ha però ancora trovato il gol in campionato. Ecco quindi che potrebbe spuntarla Simon Banza, classe 1996, tre reti in cinque partite. Si tratta dell’unico dubbio di formazione per il Braga che cerca di spazzare via l’ombra della crisi, proprio come il Napoli. La Champions offre subito l’occasione della ripartenza a due squadre con voglia di riscatto.