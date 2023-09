Napoli, Gazzetta: Natan pronto all’esordio, il difensore va verso una maglia da titolare contro il Braga

Potrebbe essere la gara di Champions League contro il Braga quella dell’esordio di Natan, difensore brasiliano arrivato al Napoli in estate. Finora Rudi Garcia ha preferito tenerlo in panchina, così da dargli il tempo necessario per imparare la lingua ed integrarsi. Tuttavia il suo momento sembra essere finalmente arrivato, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il Napoli necessita infatti di una solidità difensiva che finora non ha trovato e il tecnico francese è pronto ad affidarsi a Natan, che scenderà in campo al fianco dell’esperto Amir Rrahmani.