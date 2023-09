MotoGP, Nakagami confermato: rimane in LCR Honda anche nel 2024

Takaaki Nakagami ha rinnovato il contratto con la LCR Honda per la stagione 2024. Per il nipponico sarà la settima stagione in sella alla moto del team satellite, con cui aveva debuttato in MotoGP nel 2018. “Nakagami è uno dei piloti che meglio conosce Honda e, tenendo conto della sua esperienza, il team e HRC hanno deciso di continuare a sviluppare la moto e continuare a lottare per le posizioni che contano anche per il prossimo anno“, si legge sul comunicato ufficiale della scuderia.

Da parte sua, Nakagami non ha mai avuto dubbi sul rinnovo: “Considero la LCR parte della mia famiglia e ovviamente sono contento di rimanere nel team per un’altra stagione. Voglio ringraziare loro e HRC per l’opportunità, so che insieme lavoriamo bene. Ora è il momento di lavorare sodo per essere pronti per il futuro“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lucio Cecchinello, Team Principal LCR Honda: “Sono orgoglioso di poter contare su Takaaki per un altro anno. È un pilota veloce che riesce sempre a raggiungere buoni risultati. Insieme a HRC, siamo convinti che sia il momento di continuare, dato che è uno dei piloti più esperti con questa moto“. Infine una promessa: “Faremo del nostro meglio per lottare per le posizioni a cui aspiriamo“.