Napoli-Eintracht, in corso identificazione ultras tedeschi. Il prefetto: “Contusi solo tra forze dell’ordine”

E’ in corso l’identificazione dei tifosi dell’Eintracht di Francoforte dopo i disordini di ieri a Napoli: sono circa 470 gli ultras tedeschi che dai rispettivi hotel sono staticondotti negli uffici di Polizia. 120 di questi sono stati accompagnati nel corso della notte a Frosinone e poi hanno lasciato l’Italia con un volo da Fiumicino. Altri 350 ultrà sono ancora in questura a Salerno per essere identificati.

“Ci sono stati contusi solo tra le forze dell’ordine a cui va il mio ringraziamento perchè hanno evitato l’impatto tra le due tifoserie”, ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza.