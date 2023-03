Napoli-Eintracht, De Laurentiis presente alla riunione in prefettura dopo gli scontri di ieri

Dopo gli scontri avvenuti ieri per la città di Napoli in occasione della sfida tra i partenopei e l’Eintracht Francoforte è stata convocata per questa mattina una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e il sindaco, Gaetano Manfredi. A prendere parte ad esso anche il presidente Aurelio De Laurentiis, giunto poco fa nella sede della Prefettura di Napoli.

