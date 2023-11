Napoli, due ultras Eintracht Francoforte condannati per devastazione

Il gup di Napoli Luca Della Ragione ha condannato per il reato di devastazione che ingloba quello di danneggiamento due ultras dell’Eintracht Francoforte che sono stati ritenuti responsabili dei gravi scontri e tafferugli nella città partenopea lo scorso 15 marzo nella partita di Champions League. Gli imputati sono stati altresì ritenuti colpevoli di resistenza aggravata. In quella giornata, i tedeschi provocarono episodi di guerriglia urbana scatenando il panico tra passanti e commercianti, con diversi danni e anche una volante della Polizia date alle fiamme. Insieme ai due, è stato condannato un altro tifoso teutonico a 10 mesi di reclusione con la condizionale per dei tafferugli avvenuti il 23 maggio.