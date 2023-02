Napoli, Di Lorenzo: “Grande risultato, viviamo ogni match come se fosse una finale”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post partita del match vinto per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte e valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2022/23. “Siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile, contro una squadra importante e molto fisica. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Mi fa strano aver trovato il secondo gol in Champions quest’anno, mi sono buttato nello spazio, sono movimenti che proviamo spesso. È stata una bella giocata da parte di tutti”. Il capitano azzurro ha poi concluso: “È un grande risultato, abbiamo capito da subito l’importanza di questa sfida. Il primo obiettivo sono i quarti, poi vediamo. In campionato sappiamo di avere una grandissima occasione, ma mancano ancora tante giornate. Affrontiamo ogni match come se fosse una finale”.