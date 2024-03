Napoli, Calzona: “Fatti passi da gigante in tre settimane, ma il percorso non è ancora finito”

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Barcellona. Diversi i temi affrontati, a partire dagli avversari: “A me piacciono tantissimo i loro calciatori, ma sono contento di allenare i miei. Yamal ha le qualità per diventare uno dei primi al mondo se non si perde, è giovanissimo e sembra già un veterano“. Poi sulla sfida di domani: “Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, dobbiamo essere sfrontati perché avremo di fronte un avversario forte e in salute, ma sappiamo di potercela giocare alla pari con chiunque. Sarà una partita che si carica da sé, non è da tutti giocarsi i quarti con un avversario di questo livello. Rispetto all’andata siamo cambiati tantissimo, ora la squadra è più compatta, concede meno, riusciamo a creare di più, stiamo segnando abbastanza, difendiamo in avanti. Il merito è dei ragazzi che in tre settimane hanno fatto passi in avanti da gigante. Ma il percorso non è finito, abbiamo ancora tanto da fare per diventare come io vorrei“.

Calzona ha poi proseguito: “La nostra arma è l’essere squadra per novanta o centoventi minuti. L’obiettivo dei singoli deve essere raggiunto tramite l’obiettivo comune. Mi aspetto che la squadra faccia un passo in avanti, deve essere un gruppo forte. Dove siamo arrivati non basta, dobbiamo continuare a lavorare. Solo migliorando possiamo raggiungere i nostri obiettivi“. Infine un elogio a due giocatori: “Lobotka lo alleno da un anno e mezzo in nazionale, per me è una certezza. De Jong è un giocatore che mi entusiasma, è fisico, tecnico, ha tutto. Mancherà al Barcellona perché è un titolarissimo, ma sapranno rimpiazzarlo perché hanno una rosa lunghissima“.