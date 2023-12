Napoli-Braga, rivedi la conferenza stampa di Mazzarri (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 107

Il video con la conferenza di Walter Mazzarri, intervenuto in sala stampa alla vigilia di Napoli-Braga di Champions League. Le parole del tecnico del club partenopeo in vista della delicata sfida contro i portoghesi. I Campioni d’Italia in carica cercano un posto negli ottavi di finale.