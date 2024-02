Napoli-Barcellona 1-1, Di Lorenzo: “Buona prestazione, Osimhen importante per noi”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Prime Video subito dopo la fine di Napoli-Barcellona 1-1, match d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Il capitano dei partenopei ha fiducia in vista del ritorno in Catalogna: “Avevamo un allenamento e mezzo nelle gambe con il mister Calzona, abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che è piena di grandi giocatori – spiega – Siamo stati subito disponibili, il ritorno è aperto ma dovremo fare qualcosa in più. Ci prepareremo al meglio.” Il Napoli ha trovato il pari grazie al gol di Victor Osimhen, il cui ritorno viene esaltato da Di Lorenzo: “E’ molto importante per noi, è tornato con la testa giusta. Ci darà una mano così come Raspadori e Simeone. Oggi i tifosi ci sono stati molto vicini, anche per loro cercheremo di andare a Barcellona per fare la partita.”.