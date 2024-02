Napoli-Barcellona 1-1, Xavi non ci sta: “Meritavamo la vittoria, ma questa è la Champions”

“Non posso dire molto ai ragazzi, ho visto dei progressi in entrambe le fasi di gioco. Siamo un po’ tristi dopo una partita in cui abbiamo regalato solo l’occasione del gol. Ma questa è la Champions, avremmo meritato la vittoria ma il Napoli ci ha rispettato e quindi dovremmo giocarci tutto al ritorno. La squadra mi è piaciuta molto, sia a livello difensivo che offensivo, ho visto dei progressi e non posso dire molto ai ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi, dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Il mio futuro? Mi mancherà tutto questo, ma la decisione di concludere questa avventura a fine stagione è stata presa e credo che sia quella corretta sia per me che per il club”.