MOVIOLA – Psg-Newcastle, fa discutere il rigore del pareggio al 97′ col Var

Episodio da moviola discusso in Psg-Newcastle e ne fa le spese il Milan. Al 97′ i parigini usufruiscono di un calcio di rigore concesso dopo revisione Var per un tocco di mano di Livramento che prima però aveva colpito con il petto per poi far scivolare la sfera sul braccio. Davvero tanti dubbi per questa decisione che, di fatto, tiene in vita la squadra francese, che torna ad avere il destino nelle proprie mani. In caso di 0-1, il Milan avrebbe avuto maggiori chance di qualificarsi agli ottavi, con l’1-1 estremamente dubbio per come è arrivato, le speranze dei ragazzi di Pioli crollano.