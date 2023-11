Highlights e gol PSG-Newcastle 1-1, Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 65

Il Newcastle passa in quel del Parco dei Principi contro un PSG disordinato ed spesso disorientato. Il gol che potrebbe regalare una vittoria storica ai Magpies porta la firma di Alexander Isak che nel primo tempo ha portato avanti il Newcastle, autore poi di un secondo tempo attento. Quando tutto sembra finito e compromesso per il Paris, arriva un rigore in pieno recupero che Kylian Mbappe realizza, freddando i tanti tifosi del Newcastle accorsi in Francia. Queste le emozioni del match del Parco dei Principi.