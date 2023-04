MOVIOLA – Napoli-Milan, Mario Rui su Leao: Meret para il rigore a Giroud (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 67

Episodio da moviola dopo venti minuti di Napoli-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. I rossoneri provano ad uscire dalla pressione feroce dei ragazzi di Spalletti e si presentano per la prima volta nella partita nell’area di rigore e Mario Rui, nel tentativo di arrivare su Leao, lo travolge e lo atterra. Per Marciniak è calcio di rigore e non c’è nessun dubbio. Dagli undici metri Giroud si fa ipnotizzare da Meret e sulla ribattuta Juan Jesus rinvia in rimessa laterale. Ma rivedendo le immagini il calcio di rigore era da ripetere: Juan Jesus, nel momento del tiro, era dentro l’area di rigore e da regolamento bisognava ripetere.

