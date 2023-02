MOVIOLA – Milan-Tottenham, Romero duro su Tonali: niente rosso, il Var non interviene

Manca un possibile cartellino rosso in Milan-Tottenham ai danni di Christian Romero protagonista di un fallo molto violento ai danni di Tonali. Il difensore ex Atalanta, non nuovo a interventi molto duri, entra con “velocità, ginocchio rigido, tacchetti esposti e punto di impatto sopra la caviglia”, così come sottolinea Luca Marelli su Twitter. Un fallo che sarebbe stato passibile di cartellino rosso e che invece viene ignorato dall’arbitro e anche dal Var che non interviene.