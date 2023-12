MOVIOLA – Inter-Real Sociedad, niente fallo di Calhanoglu e rigore: interviene il VAR. Giallo per simulazione a Kubo

Potenziale colpo di scena al 75′ di Inter-Real Sociedad. L’arbitro Scharer fischia calcio di rigore a favore dei baschi per un presunto fallo di Hakan Calhanoglu ai danni di Kubo. Immediato il check del VAR, che richiama subito il direttore di gara al monitor. E lo stesso Scharer impiega pochi secondi a invertire la propria decisione: dal replay si nota chiaramente come il turco tolga la gamba e non ci sia alcun contatto tra i due calciatori. Kubo si lascia andare. Niente rigore e arriva il giallo per simulazione per il giocatore della Real Sociedad. Qualche minuto prima per i nerazzurri aveva rischiato anche Cuadrado per una trattenuta in area di rigore ai danni di Oyarzabal. In quel caso niente fischio dell’arbitro e non c’è stato neanche check con il Var.