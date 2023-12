Basket, Eurocup 2023/2024: Venezia crolla a Parigi, qualificazione più lontana

L’Umana Reyer Venezia esce pesantemente sconfitta dalla trasferta in casa del Paris Basketball, valevole per l’undicesima giornata del gruppo A dell’Eurocup 2023/2024. A Parigi i lagunari vengono battuti con un eloquente 100-70 da quella che comunque è una delle squadre più attrezzate della competizione nonchè seconda forza del campionato francese.

Venezia è riuscita inizialmente a tenere il passo dei padroni di casa, come dimostra il primo quarto chiuso in perfetta parità sul 24-24. Nei parziali successivi però i francesi hanno preso prepotentemente il largo, senza lasciare via di scampo ai ragazzi di coach Spahija. Pesantissimo in particolare il terzo quarto, in cui l’Umana Reyer subisce addirittura 36 punti in dieci minuti abbandonando ben prima della sirena finale ogni velleità di risultato. A fine partita Parigi festeggia così la decima vittoria in undici partite europee e la vetta sempre più solida della classifica. Venezia invece rimane ferma a quota 4 vittorie, con il rischio domani di scivolare a due successi dalla zona qualificazione. Ben sei giocatori in doppia cifra per Paris: top scorer Hifi e Ward con 18 e 17 punti a referto. Per la Reyer ci sono i 16 punti di Jordan Parks e i 13 di Alexander O’Connell.